دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل جندي وجرح آخر بعد مهاجمة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية مراقبة كانا فيها بمنطقة عين أبيض شمال سوريا.

وقالت الدفاع التركية إن من تصفهم بقوات PKK وYPG "الإرهابية" خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعد اجتماعات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 20 مرة.

وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قال إن اتفاق وقف إطلاق النار "متماسك بصورة عامة"، بين القوات التركية والكردية السورية شمال البلاد رغم "تقارير عن إطلاق نار على فترات متقطعة".

على الصعيد الآخر، قال مسؤولان أمريكيان مطلعان على سير الأمور على الأرض لـCNN إن اتفاق وقف إطلاق النار غير متماسك "ابتداء من ليلة السبت" في الوقت الذي لم يتوضح فيه من وراء ذلك مع استمرار تبادل الاتهامات بين الطرفين.