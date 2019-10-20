دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أقر عبدالرحيم محمد حسين، وزير الدفاع السوداني السابق، استلام مبالغ مالية أرسلها ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.

جاء ذلك خلال شهادة المسؤول السوداني السابق بجلسة محاكمة للبشير، السبت، حيث نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بتقريرها: "كشف عبد الرحيم انه لقربه الشديد من الرئيس وتواجده بصفة يومية معه فإن هناك اموالا ارسلت من قبل الأمير محمد بن سلمان عبر طائرة خاصة وتم استلامها عبر مدير مكتب الرئيس الأسبق حاتم حسن بخيت".

وأضاف تقرير الوكالة السودانية أن حسين "قال إنه لا يعلم بتاريخ وصول أموال محمد بن سلمان بسبب وجوده داخل سجن كوبر ولا يعلم إن كانت تلك الأموال وضعت في بنك السودان او وزارة المالية".

وأوضح المسؤول السوداني السابق قائلا: "أحد الأسباب التي جعلتهم يتعاملون بالأموال خارج القنوات الرسمية مرده الحصار الأمريكي على البنوك باعتبار ان التحويل يتطلب تحديد جهة المال ووجهته مما يتطلب تجاوز تلك اللوائح والإجراءات المالية حتى يسهم ذلك في استقرار وامن البلاد وان رئيس الجمهورية بحكم مسؤوليته من الأمن القومي كان تجاوزه ضروريا وتصرف بالطريقة التي يراها مناسبة ولديه الحق في تقدير الأمور".