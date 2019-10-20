النيابة السعودية تحقق مع مغرد "مس" النظام العام عبر نشر محتوى معلوماتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، مساء السبت، عن البدء بالتحقيق مع مغرد بعد نشر محتوى معلوماتي "يمس النظام العام" في المملكة.

صورة أرشيفية لسعودي يتصفح حسابات تويتر

جاء ذلك في تصريح على لسان مصدر مسؤول في النيابة العامة، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث أوضح "مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد (28/27/24) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في تويتر، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية".

ولم تقدم النيابة العامة السعودية أي تفاصيل عن هوية المغرد أو المحتوى الذي قام بنشره واعتبر مساسا بالنظام العام.

وأضاف المصدر: "ما قام به هذا الشخص، يُعد موجب للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.. النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام"، وأن هذا الإجراء "يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسئ إليها".