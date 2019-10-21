واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن الأكراد، وأشار في مؤتمر صحفي، الاثنين، إلى أن القوات الأمريكية ستبقى بشكل مؤقت في سوريا لمنع تنظيم داعش من السيطرة على حقول النفط.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، من أفغانستان، أن الانسحاب الأمريكي من مناطق شرق الفرات في شمال سوريا، سيستغرق أسابيع وليس أيام، مضيفًا "قواتنا ستبقى في المدن الواقعة بالقرب من حقول النفط. الغرض من تلك القوى العاملة مع قوات سوريا الديمقراطية هو منع داعش من الوصول إلى تلك الحقول النفطية والتي قد تستفيد من إيراداتها المكتسبة".

يأتي ذلك فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الكردية، الانسحاب من مدينة رأس العين الاستراتيجية في شمال سوريا تنفيذا للاتفاق مع تركيا حول وقف إطلاق النار الممتد حتى الثلاثاء المقبل.

ورصدت CNN وصول قوات أمريكية إلى الحدود العراقية في إطار خطة الانسحاب الأمريكية من شمال سوريا.