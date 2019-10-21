قوات سوريا الديمقراطية تنسحب من رأس العين تنفيذًا للاتفاق مع تركيا

ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

إسطنبول، تركيا (CNN)-- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الانسحاب بشكل كامل من مدينة رأس العين بالقرب من الحدود السورية التركية شرقي نهر الفرات، وذلك على خلفية الاتفاق "التركي الأمريكي" الخاص بوقف مؤقت لإطلاق النار وتعليق العملية العسكرية التركية، والذي يقضي بانسحاب كافة المجموعات الكردية المسلحة من المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غابريل، الأحد، معلنا الانسحاب من رأس العين، إنه تم تنفيذ جزء رئيسي من اتفاق وقف إطلاق النار، "لم لدينا أي مقاتلين في المدينة".

وأجلي عشرات الجرحى من البلدة، السبت، في قافلة إنسانية، فيما اتهمت، قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق، تركيا والجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، بمنع إجلاء المدنيين والجرحى ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من البلدة.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأحد، "لم يكن هناك أي عائق"، ويجري تنسيق عملية انسحاب القوات الكردية مع الأمريكيين، مشيرة إلى أن قرابة 55 مركبة تمكنت من دخول البلدة، و 86 مركبة أخرى غادرتها.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي يصل إلى 120 ساعة، فإن قوات سوريا الديمقراطية تنسحب من "المنطقة الآمنة" والتي حددتها تركيا شمال شرق سوريا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العملية العسكرية التركية "نبع السلام"، سيتم استئنافها، إذا لم تقدم الولايات المتحدة ضمانها بإخراج المقاتلين الأكراد السوريين من المنطقة بحلول نهاية فترة 120 ساعة اعتبارا من الخميس الماضي.

في السياق نفسه، وصلت إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية الكردي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للاجتماع بمسؤولين من إدارة الرئيس ترامب، ومسؤولين أمريكيين آخرين لبحث الوضع الحالي ومستقبل شمال سوريا، حسبما قال مكتب المسؤولة الكردية لـCNN.