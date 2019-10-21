إعلامي سعودي يتحدث عن تأثير المظاهرات على "وصاية" حزب الله على لبنان

بعد استقالة 4 وزراء.. التظاهرات في لبنان مستمرة

شاهد على ماذا استيقظ اللبنانيون من آثار المظاهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى لإعلامي السعودي تركي الحمد، أن المظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان ستقصقص "أنياب ومخالب حزب الله العسكرية" وستعيده حزبا سياسيا.

وقال الحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إذا نجحت الإحتجاجات الجماهيرية في لبنان، فإنها تعني عودة الدولة اللبنانية وسيادتها، بعيدا عن وصاية حزب الله وتهديد سلاحه، وقصقصة أنياب ومخالب حزب الله العسكرية، ليعود حزبا سياسيا فقط، والأهم هو بداية انهيار الطائفية السياسية، التي فرضت نفسها منذ استقلال لبنان".

وتشهد عدة مدن لبنانية مظاهرات حاشدة منذ الخميس، وطالب المحتجون بـ"إسقاط النظام" ورحيل الفئة الحاكمة في لبنان على رأسها رئيس الجمهورية، ميشال عون، ووزير خارجيته جبران باسيل ورئيس الحكومة، سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان قد أعلن الحريري عن حزمة إجراءات إصلاحية توصل إليها بعد الاجتماع مع حكومته التي أمهلها 72 ساعة لإيجاد حلول من جل الخروج من هذه الأزمة.

وقابل المتظاهرون إجراءات رئيس الوزراء بهتاف "الشعب يريد إسقاط النظام"، رافضين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.