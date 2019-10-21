لحظة وصول القوات الأمريكية إلى العراق بعد الانسحاب من سوريا

ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

"بينامو تحت القصف".. هذا ما قاله فارّون من سوريا إلى العراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بسحب القوات الأمريكية التي كانت متمركزة شمال سوريا، وأشار إلى أن واشنطن لم تتعهد مطلقا بدعم القوات الكردية للأبد.

وقال ترامب إن الأكراد يغادرون المنطقة بـ"ذكاء"، ووصف الصراع بين تركيا والقوات الكردية كشيء يجب أن يحصل دون تدخل أمريكا.

وأكد الرئيس الأمريكي الإبقاء على قواته في مناطق أخرى من سوريا، وأشار إلى أنه لم يرغب بالإبقاء عليها هناك.

وشدد ترامب على أن قراره بالانسحاب من سوريا كان جيدا للمنطقة، رغم أن اتفاق تجميد القتال الذي توصل له نائب الرئيس، مايك بنس، خلال زيارته إلى تركيا لم يصمد طويلا.

وكان قد قرر الرئيس الأمريكي سحب قواته من شمال شرق سوريا، تزامنا مع بداية العملية العسكرية "نبع السلام" على مناطق سيطرة القوات الكردية، وذلك بعد اتصال مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.