دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، الثلاثاء، ألا قوة ستمنع بلاده من بناء سد النهضة مشيرا إلى أن هذا المشروع لن يضر دول المصب وكاشفا عن لقاء قريب مع الجانب المصري.

وقال أحمد ردا على سؤال من قبل أحد النواب، إنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء سد النهضة، مؤكدا أن بلاده لا تعتزم إلحاق الضرر بشعبي وحكومتي كل من مصر والسودان، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن بلاده ستبني السد للاستفادة من مواردها، لا لإلحاق الأذى بالآخرين، وتابع قائلا إن المشروع لن يلحق أضرارا كبيرة بدول المصب.

وطالب أبي بصب التركيز على وضع اللمسات الأخيرة على السد وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكدا عدم وجود جدول أعمال خاص بين بلاده والقاهرة، وكشف أنه سيلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لمناقشة القضية خلال اليومين المقبلين.

ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن مصر ستستفيد إذا ما دعمت الاستراتيجية الخضراء في إثيوبيا، مشددا على ألا قوة يمكنها أن تمنع بلاده من المضي قدما بالمشروع.

وكان قد أعلن السيسي عدم توصل الاجتماع الثلاثي الذي جمع مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم، مطلع الشهر الجاري، إلى أي تطور إيجابي، مشددا على التزم بلاده بحماية الحقوق المائية المصرية.