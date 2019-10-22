وزير الدفاع الأمريكي لـCNN: تركيا مسؤولة عن "جرائم حرب" في سوريا

لحظة وصول القوات الأمريكية إلى العراق بعد الانسحاب من سوريا

ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) – حذر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الثلاثاء، الحكومة التركية من إمكانية اتهامها بارتكاب جرائم حرب في تركيا، محملا إياها مسؤولية أعمال القتل والتعذيب.

وقال إسبر في حوار مع CNN من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية: "لقد اطلعت على التقارير كذلك، نحاول أن نراقب الوضع عن كثب، وإذا كانت دقيقة، وأعتقد أنها كذلك، ستُعتبر جرائم حرب".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي قائلا: "أعتقد أنه يجب محاسبة المسؤولين (عن جرائم الحرب) وفي كثير من الأحيان فإن الحكومة التركية تتحمل المسؤولية".

وكان يرد إسبر على سؤال حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل قوات مدعومة من تركيا شمالي سوريا، وفي سؤالها وصفت مذيعة CNN كريستيانا أمانبور، حجم القتل والتعذيب المزعوم لسياسية كردية.

وتحدثت أمانبور عن التحقيق الجاري من قبل الأمم المتحدة حول احتمال استخدام تركيا للفوسفور الأبيض ضد المدنيين في سوريا، وكانت قد نشرت منظمة "Amnesty" تقريرا، السبت، حول جرائم حرب مزعومة لتركبا والقوات السورية الموالية لها شمال شرق سوريا خلال التوغل التركي.

ويأتي التحذير الأمريكي تزامنا مع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى روسيا، حيث توصل لإعلان مشترك مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول مصير منطقة شمال شرق سوريا.