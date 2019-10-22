الجبير: إيران تهدد أمن دول المنطقة.. ولا وساطة معها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إنه لا توجد أي وساطة بين بلاده وإيران، مشيرًا إلى أنه "يقع على عاتق النظام الإيراني تغيير سلوكه وإظهار حسن النوايا بالأفعال بدلًا من الأقوال"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس.

وكان عمران خان، رئيس وزراء باكستان، أعلنن في وقت سابق، أنه يعمل على الوساطة بين إيران والسعودية، بناء على طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتخفيف حدة التوتر بين البلدين، بالإضافة إلى الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكرر وزير الدولة السعودي، في محاضرة بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية "تشاتام هاوس"، في لندن، الاثنين، اتهام إيران بالوقوف خلف الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، الشهر الماضي، مضيفًا أن" إيران لا تحترم سيادة الدول ولا القانون الدولي".

وأكد الجبير التزام السعودية بتأمين احتياجات أسواق الطاقة في العالم، مشيدًا بموقف معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة إزاء إيران، مشددًا على أن "التصرفات الإيرانية أصبحت تهدد مصالح وأمن الدول بالمنطقة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وحول الملف اليمني، أكد الجبير أن "المملكة تدعم الحل السياسي وهو أفضل خيار لحل الأزمة اليمنية"، مشدداً على أن "هناك حواراً دولياً يجري بشأن اليمن بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة".

وفيما يتعلق برؤية المملكة 2030، أوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن "المملكة تسير وفق خطة مدروسة لتحقيق أهداف الرؤية التي ترتكز على دعم الابتكار وتشجيع الشباب وتعزيز قطاعات اقتصادية جديدة مثل التصنيع والتعدين والسياحة والنقل البحري".

وأضاف أن "تمكين المرأة كان في صدارة أهداف الرؤية، حيث أصبحت تملك حق القيادة والسفر بدون تصريح، علاوة على انخراطها في سوق العمل بشكل أكبر، حيث ارتفعت نسبة مشاركة النساء في مجمل القوى العاملة بالمملكة هذا العام في مختلف القطاعات"، على حد تعبيره.