وزارة الدفاع الروسية: الحكومة السورية تقيم 15 نقطة على الحدود مع تركيا

نشر الأربعاء ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2019

"مصير شرق سوريا" على أجندة اجتماع بوتين وأردوغان في سوتشي

لحظة وصول القوات الأمريكية إلى العراق بعد الانسحاب من سوريا

ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحكومة السورية ستقيم 15 نقطة لحرس الحدود السوري قرب الشريط الحدودي مع تركيا وفقا لخريطة نشرتها الوزارة الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة من جانب دمشق تماشيا مع الاتفاق "التاريخي" الذي توصل له الرئيسان الروسي والتركي في مدينة سوتشي الروسية الثلاثاء، بعد اجتماع استغرق ست ساعات.

وأظهرت الخريطة موقع هذه النقاط، والتي ستكون خارج منطقة عمليات القوات التركية، على أن يكون 5 منها قرب هذه المنطقة لتحاذي مدينة عين العرب (كوباني).

أما النقاط العشر المتبقية فستحيط مدينة القامشلي، لتكون غرب المنطقة التي شنت فيها تركيا عملية "نبع السلام"، وتصل إلى الحدود العراقية.

وأظهرت الخريطة التي نشرتها الدفاع الروسية منطقة بعمق 10 كم ستسير فيها موسكو وأنقرة دوريات مشتركة على طول حدود، بالإضافة إلى انحساب التشكيلات الكردية إلى عمق 30 كم داخل الأراضي السورية، وفقا لما نص عليه "اتفاق سوتشي".