أردوغان يرد انتقاد "زملاء روحاني" لعملية تركيا بسوريا

ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الانتقادات التي يوجهها إيرانيون مقربين من الرئيس، حسن روحاني، مطالبا الأخير بـ"إسكاتها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأردوغان قال فيه وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "ثمة أصوات مزعجة تصدر من الجانب الإيراني، وكان ينبغي على السيد روحاني إسكاتها، فهي تزعجني أنا وزملائي".

وتابع: "الحقيقة أن هناك بعض الأصوات الصادرة من إيران تزعجني كثيرا، عليهم أن يتذكروا مواقفي قبل نحو 15 عاما حيال الأسلحة النووية، وقفنا حينها مع الإيرانيين رغم كل الضغوط، والأصوات المزعجة التي تصدر حيال نبع السلام، لا تصدر من روحاني، بل من زملائه".

وأشار الرئيس التركي إلى أن مثل هذه التصريحات "تطعن التعاون القائم بين تركيا وروسيا وإيران لحل الأزمة السورية".

ولفت تقرير وكالة الأناضول إلى أن "عددا من المسؤولين الإيرانيين، أعربوا عن رفضهم لعملية نبع السلام التركية، زاعمين أنها تلحق أضرارا بالمدنيين المقيمين في مناطق شرق الفرات".