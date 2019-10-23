توسيع مطار حمد في قطر يثير تفاعلا.. ومغرد: كيف مع "الحصار"؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان السلطات القطرية عن توسعة مطار حمد الدولي في العاصمة، الدوحة، لتصل قدرته الاستيعابية إلى 60 مليون مسافر سنويا بحلول العام 2022، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذهب أحد المغردين لربط هذا الإعلان مع شكاوى قطر حول آثار "الحصار" في إشارة إلى "المقاطعة" التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر.

ونشر مطار حمد الدولي على صفحته الرسمية بتويتر، سلسلة تغريدات عن التوسعة، وضّح فيها: "ستتضمن توسعة مطار حمد الدولي حديقة داخلية استوائية رائعة تبلغ مساحتها 10,000 مترًا مربعًا بالإضافة إلى مسطح مائي مساحته 268 مترًا مربعًا ويمثلان معاً محور مشروع التوسعة.."

وأضاف: " تشمل خطة توسعة مطار حمد الدولي مساحة تبلغ 11,720 متراً مربعاً مخصصة لمتاجر التجزئة ومنافذ الأطعمة والمشروبات، مما سيعزز العروض المتعددة التي يقدمها المطار عبر الجمع بين مجموعات الأعمال الفنية عالمية المستوى وبين البيئة المنعشة التي تضم مساحات خضراء.. تتضمن توسعة مطار حمد الدولي 9000 متر مربع من صالة المرجان عالمية المستوى الواقعة فوق منافذ البيع بالتجزئة وتتميز بإطلالتها الرائعة على الحديقة الاستوائية. وسوف تضم الصالة نوادٍ صحية إضافية وصالة تمارين رياضية ومطاعم ومراكز أعمال".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: