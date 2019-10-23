دعوة للإضراب العام في لبنان في سابع أيام الاحتجاجات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا المتظاهرون في لبنان إلى الإضراب العام في كافة أنحاء البلاد، الأربعاء، في سابع أيام الاحتجاجات التي تشهدها مدن لبنانية عدة، للمطالبة بإقالة الحكومة.

ويتظاهر آلاف اللبنانيين في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، أمام مقر الحكومة اللبنانية، فيما لاتزال عشرات الطرق مقطوعة في وسط بيروت على الرغم من محاولات الجيش اللبناني إعادة فتح هذه الطرق، بعد إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري خطته للإصلاحات الاقتصادية لتهدئة الأوضاع المشتعلة في البلاد منذ الخميس الماضي.

وكان المتظاهرون في لبنان، أعلنوا، رفضهم لخطة الإصلاحات التي أعلنها الحريري، الاثنين الماضي، داعين إلى رحيل كافة رموز السلطة الحالية، وإسقاط نظام المحاصصة السياسية الطائفية المقر منذ 30 عامًا.

وكان زعيم الحزب الاشتراكي التقدمي وليد جنبلاط، أعلن، الثلاثاء، رفضه لخطة الإصلاحات الحكومية، ووصفها بـ"مخدرات واهية"، مطالبة رئيس الوزراء بإجراء تعديل حكومي.

وأعلن نحو 5 وزراء في حكومة الحريري، استقالتهم من منصبهم، قبل أيام، استجابة للاحتجاجات التي بدأت على إثر قرار حكومي بفرض ضرائب جديدة، أعلنت الحكومة التراجع عنها قبل أيام.