دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تردد اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مرارا بين المشاركين في المظاهرات الشعبية التي يشهدها لبنان والتي تطالب بإسقاط النظام الطائفي والضرب بيد من حديد ضد الفساد والمفسدين.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وترديد اسم الأمير محمد بن سلمان.

الإعلامية اللبنانية، ماريا معلوف قالت في تغريدة على صفحتها بتويتر: " الوضع ما بقا يحمل صار بدو قبضة حديدة مع الحق وعودة أموال لبنان الى شعبه لبنان يريد محمد بن سلمان".

ونشر الإعلامي عبدالله البندر مقطع فيديو لمطالبات لبنانيين بمقطع فيديو سريع حول أبرز ما يطالب فيه لبنانيون.

وتداول أيضا محتج لبناني في تعليق على قناة العربي قائلا: "لازم يطلع في انسان شريف في البلد يطلع ويعمل مثل ما عمل محمد بن سلمان في السعودية.."

ويأتي تداول اسم الأمير محمد بن سلمان في الوقت الذي يدعو فيه متظاهرون إلى الإضراب العام في كافة أنحاء البلاد، الأربعاء، في سابع أيام الاحتجاجات.

ويتظاهر آلاف اللبنانيين في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، أمام مقر الحكومة اللبنانية، فيما لاتزال عشرات الطرق مقطوعة في وسط بيروت على الرغم من محاولات الجيش اللبناني إعادة فتح هذه الطرق، بعد إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري خطته للإصلاحات الاقتصادية لتهدئة الأوضاع المشتعلة في البلاد منذ الخميس الماضي.