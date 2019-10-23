بشار الأسد يشكر بوتين على اتفاق تركيا: نرفض أي احتلال لأراضي سوريا

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ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية، الثلاثاء، إن حكومته ترفض "أي احتلال للأراضي السورية تحت أي ذريعة"، حسبما نقل التليفزيون الرسمي السوري.

وأضاف الأسد في المكالمة الهاتفية، أن "سوريا ستواصل محاربة الإرهاب واحتلال الأراضي السورية بكل الوسائل المشروعة اللازمة"، معتبرًا أن "الجماعات ذات الأهداف الانفصالية هي سبب الوضع الحالي"، بحسب ما نقله التليفزيون السوري.

وشكر الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على الاتفاق الموقع مع تركيا، وفقًا لتقرير للكرملين.

وجاء في بيان للكرملين، أن "الرئيس السوري عبر عن دعمه للقرارات الناتجة عن اجتماع بوتين بنظيره التركي أردوغان، وكذلك استعداد حرس الحدود السوري لدخول منطقة الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا بمصاحبة الشرطة العسكرية الروسية".

وعقد الرئيس الروسي اجتماعًا لمدة سبع ساعات تقريبًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي بجنوب روسيا، يوم الثلاثاء، حيث وقعا مذكرة من 10 نقاط، تحدد خطة العمل المشتركة لشمال سوريا.

وكجزء من الاتفاقية، ستقوم الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري بتشكيل دوريات مشتركة على طول الحدود التركية السورية، ومطالبة الأكراد السوريين بسحب مقاتليهم وأسلحتهم على عمق 30 كيلومترًا داخل الأراضي السورية.