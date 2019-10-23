تركيا: الأكراد انسحبوا من شمال سوريا.. ولا حاجة لعملية عسكرية جديدة

أتلانتا، الوالايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وزارة الدفاع التركية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إنه "ليست هناك حاجة للقيام بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، أن الولايات المتحدة أبلغتها باكتمال انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية السورية، بنهاية وقف إطلاق النار الذي استمر 120 ساعة، وفقًا للأناضول.

وانتهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر لـ5 أيام في شمال سوريا، والذي أعلنته أنقرة وواشنطن الأسبوع الماضي، مساء الثلاثاء.

وأفاد مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الثلاثاء، أنه تلقى خطابًا من اللواء مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، يبلغه بالانسحاب من منطقة العمليات ذات الصلة، وأضاف مكتب نائب الرئيس الأمريكي، أن "بينس" يرحب بهذا التطور ويرى أنه استوفى شروط اتفاقية 17 أكتوبر تشرين الأول الجاري، فيما يتعلق بسحب المجموعات الكردية من "المنطقة الآمنة" التي حددتها تركيا في شمال سوريا.