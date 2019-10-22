ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي أردوغان، إنه "ليس هناك فرصة لتمديد وقف إطلاق النار" في شمال سوريا، لمدة تتجاوز الـ120 ساعة التي تم تحديدها في الاتفاق الموقع الخميس الماضي بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المتحدث باسم أردوغان، في حديث لقناة دويتش فيلا (DW) الألماني، الاثنين، "قلنا خمسة أيام، 120 ساعة، إذا تم الانتهاء من المهمة، بحلول يوم غد ونتأكد من أن جميع إرهابيي وحدات حماية الشعب غادروا المنطقة، سنوقف العملية ".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تلتزم به الولايات المتحدة والمجموعات الكردية في شمال سوريا، فيما تعتبره تركيا "تعليقًا" لعمليتها العسكرية في شرق نهر الفرات، فإن وقف إطلاق النار ينتهي الثلاثاء في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، السابعة بتوقيت جرينتش.

وأوضح كالين أن العملية العسكرية التركية "نبع السلام"، سيتم إيقافها إذا ما التزمت المجموعات الكردية المسلحة في شمال سوريا بالانسحاب من المنطقة الآمنة التي حددتها بلاده.

ورداً على سؤال حول انتهاكات وقف إطلاق النار، قال كالين إن هناك حوالي 20 انتهاكًا من قبل الميليشيات الكردية من قوات حماية الشعب، في الوقت الذي يتهم فيه الجانبان بعضهما البعض بانتهاكات.

وقال كالين "نحن ملتزمون بالالتزام بالاتفاق"، مضيفًا أن تركيا تركت القوات الكردية تنسحب، "بالأمس، حددنا طريقين رئيسيين لاستخدامهما، ودخلت حوالي 86 مركبة وسيارة إسعاف، نأمل أن تظل الأمور هادئة حتى يوم غد عندما ينتهي الموعد النهائي، ومن ثم يمكننا إيقاف العملية كما هو متفق عليه في الإعلان والاتفاق المشترك الذي عقدناه مع الأمريكيين".

كان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أبرم اتفاقا مع تركيا، الخميس الماضي، لوقف إطلاق النار وتعليق العملية العسكرية التركية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة، على أن تنسحب المجموعات الكردية المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة، من "المنطقة الآمنة" والتي حددتها تركيا بعمق 35 كيلومترًا في عمق الحدود السورية شرق نهر الفرات.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، سحب جميع قواتها من شمال سوريا، عدا بعض المناطق حول حقول النفط لمنع عناصر تنظيم داعش من السيطرة عليها.