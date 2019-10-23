بالصور.. القوات الأمريكية بقاعدة الأمير سلطان في السعودية

من 1932 إلى اليوم.. ما سر العلاقة القوية بين السعودية وأمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، صورا من قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد قوات أمريكية أرسلت مؤخرا لـ"مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها".

جاء ذلم في تغريدات على صفحة الوزير الأمريكي على تويتر، حيث نشر تغريدة منفصلة بصورة من لقاء جمعه مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، قائلا في تعليق: "أجريت لقاء مثمرا جدا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وناقشنا العديد منم المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية على مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في وقت نشاطات إيران المزعزعة".

المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إنه "بناء على طلب القيادة المركزية الأمريكية، وافق وزير الدفاع مارك إسبر على نشر قوات أمريكية إضافية ومعدات في المملكة العربية السعودية وتشمل: سربي طائرات مقاتلة، وبطاريتي صواريخ باتريوت الدفاعية، ووحدة نظام صواريخ ثاد الدفاعية".

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون في تصريحات قبل أيام: "كما ذكرنا، لا تسعى الولايات المتحدة إلى الصراع مع النظام الإيراني، لكننا سنحتفظ بقدرة عسكرية قوية في المنطقة مستعدة للرد على أي أزمة وستدافع عن القوات الأمريكية ومصالحها في المنطقة".