الجبير: لم يكن هناك تفويض لقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء، أمرا ملكيا يعفي وزير الخارجية، إبراهيم العساف، من منصبه كوزير للخارجية بعد أقل من عام على توليه المنصب نهاية ديسمبر/ كانون الأول العام 2018.

الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية الجديد

وفي الأمر الملكي عّيّن الأمير فيصل بن فرحان خلفا له، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة من 8 نقاط تلخص سيرته الذاتية، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية السعودية:

1996 - 1998

نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة.

2001 - 2013

ممثلاً لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء نائباً لرئيس المجلس ومن ثم رئيساً لمجلس الإدارة.

2003 2017-

شريكاً مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.

2017 -

مستشارا بمكتب سمو ولي العهد حتى تعيينه مستشاراً في وزارة الخارجية.

2018 - 2019

كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.

2019

حتى تاريخه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2017

حتى تاريخه عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.

2019

تعيينه وزيراً للخارجية.