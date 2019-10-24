عادل الجبير يرفض "نظريات المؤامرة" حول أسعار النفط: السعودية لا تقبل خفض الإنتاج لرفع الأسعار

عادل الجبير لـCNN: السعودية لن تساوم على أمنها وإيمانها.. إيران رعت قادة القاعدة ولا تمانع باستخدام الإرهاب

ماذا قال وزير الطاقة السعودية عن تعدد الشركاء و"أخذ الحيطة"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا، مساء الأربعاء، يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية بالمملكة خلفا لإبراهيم العساف الذي شغل المنصب منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.

صورة أرشيفية يتوسط فيها الأمير فيصل بن فرحان عددا من الأطباء المبتعثين في ألمانيا في سبيتمبر/ أيلول الماضي

وبأول تعليق للأمير فيصل بعد تعيينه بمنصبه الجديد، عبّر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن "شكره وتقديره لسلفه معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في وزارة الخارجية، كما تقدم لمعاليه بالتهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، متمنياً له كل التوفيق والسداد في مهامه".

وعبر الأمير فيصل عن "فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة مصالح الشعب السعودي الكريم".

من جهته علق عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في تغريدة على صفحته بتويتر، قائلا: " أهنئ أخي وزميلي العزيز سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بالثقة الملكية بتعيينه وزيراً للخارجية، وسموه نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية، وأرفع الشكر والتقدير لقيادتنا على دعمها واهتمامها الكبيرين بالأسرة الدبلوماسية السعودية التي نشرف جميعاً بالانتساب لها".