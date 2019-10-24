ترامب: ربما حان الوقت لتسليم الأكراد في شمال سوريا مسؤولية حقول النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "ربما حان الوقت" أن يتسلم الأكراد في شمال سوريا المسؤولية عن حقول النفط.

جاءت تصريحات ترامب في تغريدة له على تويتر، الخميس، في الوقت الذي تتمركز القوات الأمريكية في شمال سوريا حول حقول النفط، وذلك للحيلولة دون سيطرة مقاتلي داعش على تلك الحقول بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة المبرم الأسبوع الماضي لتعليق العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وكتب ترامب في تغريديته على تويتر، "لقد استمتعت حقًا بمحادثتي مع الجنرال مظلوم عبدي، (القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية)، إنه يقدر ما فعلناه، وأنا أقدر ما فعله الأكراد، ربما حان الوقت للأكراد لبدء التوجه إلى منطقة حقول النفط".

وكان الرئيس الأمريكي، قال في تغريدة له، في وقت سابق، إن بلاده استولت على حقول النفط في شمال سوريا، بمساعدة الأكراد، مؤكدًا أنه "لن نسمح مطلقًا بإعادة سيطرة داعش على تلك الحقول".

وأبرمت الولايات المتحدة مع تركيا، اتفاقًا لإيقاف العملية العسكرية في شمال سوريا على أن تنسحب قوات سوريا الديمقراطية من "المنطقة الآمنة" التي حددتها أنقرة في عمق الأراضي السورية شرق نهر الفرات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستقاتل من وصفهم بـ"الإرهابيين" المتبقين في شمال سوريا، إذا لم ينسحبوا، طبقا للاتفاق مع الولايات المتحدة، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، إصابة 5 جنود أتراك في هجوم لمسلحين أكراد على دورية تابعة للجيش التركي كانت تعمل على إزالة ألغام وعبوات ناسفة في تلك المنطقة.