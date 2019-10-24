تركيا تعلن إصابة 5 من جنودها في هجوم لمسلحين أكراد في شمال سوريا

ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

إسطنبول، تركيا (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إصابة 5 جنود أتراك، في هجوم لمسلحين أكراد باستخدام طائرات بدون طيار وقذائف هاون وأسلحة خفيفة، في المنطقة الحدودية شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيانها، "وحداتنا التي تقوم بمهام المراقبة تعرضت لهجوم من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني / قوات حماية الشعب الكردية".

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، منظمة إرهابية.

وأعلنت تركيا، في وقت سابق، وقف عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا، مع استمرار مهام المراقبة و إزالة الألغام والعبوات الناسفة في المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيانها، أن "الإجراءات المتخذة في نطاق الحق في الدفاع عن النفس" وأنها لـ"ضمان سلامة وحداتنا"، على حد وصف البيان.

وأوقفت تركيا عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا، قبل أيام، في مقابل انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من "المنطقة الآمنة" التي حددتها أنقرة في عمق الأراضي السورية.