الحكومة تحذر من "الخروج من المنزل" بسبب موجة الطقس السيئ في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت الحكومة المصرية، المواطنين من موجة من الطقس السيئ، تضرب البلاد، الجمعة، ودعا المتحدث باسم الحكومة، المواطنين في محافظات الدلتا (شمال البلاد)، إلى عدم الخروج من المنزل "إلا للضرورة"، مع توقعات هيئة الأرصاد بطقس سيئ وسقوط أمطار غزيرة على هذه المحافظات.

وأوضحت الحكومة، أن تحذير المواطنين من الخروج يأتي "حرصاً على سلامتهم، ومنعاً للتكدسات المرورية".

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، استمرار حالة الطقس السيئ في مصر، حتى يوم السبت، على مناطق شمال البلاد.

وأصدر محافظو الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ، شمال مصر، قرارات بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها هذه الأقاليم.

وكانت الأمطار الغزيرة في العاصمة المصرية القاهرة، تسببت في غرق عدد من الشوارع الرئيسية شرق العاصمة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لآثار موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.