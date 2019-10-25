أردوغان يجدد هجومه على الجامعة العربية وبحث إعادة ضم سوريا مجددا

هل هناك صفقة بين ترامب وأردوغان لخروج أمريكا من سوريا؟

المتحدث باسم أردوغان يرد لـCNN على تهديدات ترامب.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جامعة الدول العربية واصفا إياها بـ"الكارثة" متطرقا للملف السوري وما لفت له بأنه "بحث محاولة إعادة ضم سوريا مجددا" إلى الجامعة.

جاء ذلك في مقابلة لأردوغان مع قناة TRT التركية الرسمية ونقلتها وكالة أنباء الأناضول، حيث قال: "الجامعة العربية كارثة بحد ذاتها، فقد أخرجوا سوريا قبل 6 سنوات من الجامعة، واليوم يبحثون إمكانية إعادتها مجددا، فلماذا أخرجتموها ولماذا تريدون إعادتها الآن؟".

وتابع قائلا: "على الجامعة العربية أن تدرك بأن أردوغان وحركته السياسية لا تمارس القومية الاقليمية، بل يؤمنون بأن المسلمين إخوة ويقفون إلى جانب المظلومين وفي وجه الظالمين".. ما من أحد أبدى استعداده إلى الآن، للمساهمة في مشاريع الإعمار التي تعتزم تركيا إنشاءها في المناطق السورية التي يتم تحريرها من الإرهابيين".

وخاطب العالم الإسلامي قائلا: " أتوجه إلى العالم الإسلامي بأسره؛ رجب طيب أردوغان وحركتنا السياسية لا يمارسان القومية الإقليمية.. نحن لا نمارس القومية الإقليمية".