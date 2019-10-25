دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، مساء الخميس، عن إجراءات فورية ستتخذها حكومته وسط المظاهرات التي تجددت بخروج محتجين عقب صلاة الجمعة في البلاد.

وأوضح عبدالمهدي العديد من الخطوات العاجلة في الخطاب الذي نشره على موقع المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء على فيسبوك:

- أولا، سنجري الأسبوع القادم تعديلات وزارية بعيدة عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للمرأة والشباب.

- ثانيا، دعمت الحكومة تشكيل مجلس القضاء الأعلى المحكمة المركزية لمحاكمة المفسدين مما وفر أداة مهمة لم تكن بيدنا سابقا للإسراع بمكافحة المفسدين علنا وأمام الرأي العام ومهما كانت مواقعهم ورتبهم وإنزال العقاب اللازم بهم..

- ثالثا، تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف وبشكل متدرج ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون.

- رابعا، تخصيص الأموال المتحصلة من تقليص الرواتب إضافة إلى مساهمة الدولة لتأسيس صندوق رعاية اجتماعية يضمن ألا يبقى عراقي تحت خط الفقر وذلك بحصول أي عراقي لا دخل له على منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار ويقدم مجلس الوزراء مشروع القانون الذي بدأ بصياغته إلى مجلس النواب لإقراره.