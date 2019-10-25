حسن نصر الله: لا نؤيد إسقاط الحكومة.. وجهات تمول الحراك في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن حزبه لا يؤيد إسقاط الحكومة أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى فراغ سياسي في البلاد، مؤكدًا أن "الفراغ سيؤدي للفوضى"، على حد وصفه.

وأعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمة للبنانيين، الجمعة، أنه جاري العمل في البرلمان اللبناني على مشروعات قوانين هامة من بينها قانون استعادة الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أن حزبه سيدفع في اتجاه إقرار هذا القانون.

واعتبر حسن نصر الله أن أول إنجازات الحراك الحادث في لبنان حاليا هو إقرار موازنة الدولة بدون ضرائب أو رسوم.

ووجه نصر الله انتقادات للمتظاهرين في لبنان، بسبب قطع الطرقات، داعيا إلى تشكيل قيادة من المتظاهرين في لبنان للتفاوض مع الحكومة الحالية، كما أعرب عن أن أمنياته أن يتجنب المتظاهرين "السب وأعمال التخريب"، على حد وصفه.

واتهم أمين حزب الله، جهات لم يسمها، بتمويل المظاهرات التي تشهدها لبنان منذ أكثر من أسبوع، بمبالغ طائلة، مشددًا على أن "قوى سياسية تحاول القفز على الحراك من أجل تحقيق أهدافها".

وأكد حسن نصر الله أن حزبه "يحمي البلد من الفراغ الذي سيؤدي للانهيار"، على حد تعبيره.

وطالب نصر الله، من سماهم "القيادة الحقيقية في الحراك"، بـ"طمانة المقاومة بأن البلد ليس مستهدفًا"، معتبرًا أن هناك تسعى في اتجاه إشعال حرب أهلية في لبنان.

واستشهد أمين عام حزب الله اللبناني، بما يحدث في المنطقة بشكل عام، مؤكدًا أن هناك جهات كانت تراهن على "الحرب بين إيران والولايات المتحدة"، معتبرًا أن "هذه الحرب لن تحدث"، وأن "الأمريكيين يرحلون من الشرق الأوسط وهذا ظهر في شرق الفرات في سوريا".

وطالب حسن نصر الله مؤيديه "جمهور المقاومة" بعدم النزول إلى الساحات، وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين المطالبين بإقالة الحكومة.