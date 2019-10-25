أمير قطر لـ CNN: نعرف المتطرفين وليس كل من يأتي من خلفية إسلامية إرهابيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر ردة فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد عند سماع النشيد الوطني للبحرين خلال مباراة في الدوحة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ تصويره، وقوف الشيخ تميم بن حمد خلال عزف النشيد الوطني البحريني وهو ما ذهب بعض المغردين لوصفه بأنه "شرف في الخصومة".

ولفت مغردون إلى أن ردة فعل أمير قطر جاءت خلال مباراة بكرة اليد بين قطر والبحرين في العاصمة القطرية، الدوحة، في الدور نصف النهائي لتصفيات المؤهلة لأولمبياد 2020 في العاصمة اليابانية، طوكيو.

ويذكر أن البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر أعلنوا قبل عامين عن "مقاطعة" قطر مقدمين قائمة مطالب مكونة من 13 مطلبا وهو الأمر الذي رفضته الدوحة واصفة ما يجري بـ"الحصار".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على هذا الفيديو: