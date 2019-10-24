دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة لبنانية مشاركة في المظاهرات التي تشهدها البلاد ومقارنتها المسؤولين في بلادها بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد.

وقالت الفتاة في التصريحات التي أدلت بها على قناة LBCI اللبنانية: "إحنا مش بس بدنا الحكومة، بدنا الحكومة وكل شي، كلن يعني كلن، كمان شغلة الرؤساء تاعونا ما شاطرين إلا يهددوا يروحوا يتشبهوا للشيخ تميم تاع قطر.. بعدين يجو يحكوا عننا.."

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبرز فيه اسم زعيم خليجي في المظاهرات اللبنانية، إذ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات ومقاطع فيديو بالإضافة إلى صور تطالب بما وصفوه "القبضة الحديدية" لولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان ضد الفساد مستشهدين بتحقيقات "الريتز" مع عدد بارز مع الأمراء والمسؤولين السابقين في المملكة.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات بلبنان لليوم الثامن على التوالي، وتوسيع رقعة الاحتجاجات لتشمل عددا أكبر من المدن والمناطق بصرف النظر عن الاتجاهات التي تنتمي لها.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من تعليقات على مقطع الفيديو هذا: