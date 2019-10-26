دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت مصادر في الشرطة العراقية لـCNN إنها تحقق في حادثة العثور على 12 جثة محروقة في مكتب حزب بدر السياسي في منطقة الديوانية، بعد إشعال النار فيه.

كريم النوري، عضو حزب بدر أكد لـCNN وقوع هجوم لافتا إلى أنه لا موظفين بالحزب كان من بين المتوفين.

علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أكد لـCNN مقتل 12 شخصا داخل مقر بدر، الأمر الذي يرفع حصيلة القتلى في المظاهرات التي يشهدها العراق إلى 42 قتيلا على الأقل، في حين بلغ عدد المصابين 2300 شخصا، حتى مساء الجمعة.

من جهتها أكدت قيادة العلميات المشتركة العراقية أن القوات الأمنية ستتعامل بحزم مع الجرائم التخريبية ومنفذيها وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب".