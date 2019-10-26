نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—انتقد جون كيري، وزير الخارجية بإدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الطريقة التي تعامل بها الرئيس، دونالد ترامب مع نظيره التركي، أردوغان في الملف السوري، لافتا إلى حجم الأضرار التي لحقت بواشنطن نتيجة ذلك.

جاء ذلك في مقابلة لكيري مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "الضرر وقع، الرئيس الأمريكي خان الأكراد، حلفائنا على الأرض، الذين لعبوا دورا أساسيا في هزم داعش وفي حماية الحدود مع تركيا والتي رفضت تركيا القيام به.."

وأضاف: "الآن سمح (ترامب) للرئيس التركي أردوغان بتحقيق كل ما يريد القيام به، في الحقيقة قدم (ترامب لاردوغان) ما كان يسعى وراءه في عملياته العسكرية، وساعد ووافق على الإخلاء (المناطق القريبة من الحدود) وهذا حدث غير عادي والضرر وقع بهذا.."

وتابع قائلا: "الضرر وقع في اللحظة التي غرد بها بأنه سيسحب قواته (من سوريا)، اللحظة التي قام بذلك خسر المزايا التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة حل مسألة سوريا مع روسيا وآخرين.. لم يكن هناك طاقة دبلوماسية خلف ذلك والآن هذا يضع ختما مشينا والصور تروي القصة.."

وأردف الوزير الأمريكي الأسبق: "الآن نرى أعلاما روسية ترفرف فوق القواعد الأمريكية، هذا يخبرك بحجم الضرر الذي حدث، وفي الحقيقة نقل على لسان الرئيس العراقي أن الناس عبر المنطقة بأكملها الآن يتساءلون عن قوة الولايات المتحدة الأمريكية وما إن كان التحالف معهم يمثل أي شيء".