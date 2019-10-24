"ترامب نمر من ورق".. فريد زكريا يعلق لـCNN على المواقف من تركيا وإيران

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وصف فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بـ"النمر الورقي" مستشهدا بمواقف الأخير في عدد من الملفات الخارجية بما فيها التهديدات التي وجهها إلى تركيا بعدم الدخول إلى سوريا وقبلها التهديدات التي وجهها إلى إيران.

جاء ذلك في مقابلة لزكريا على CNN حيث قال: "النتائج التي يطرحها (ترامب) حاليا هي أن لديك ربع مليون شخص نازح ولديك قروب للأكراد ولديك جرائم حرب ارتكبت بلا شك ولديك أنه توجب على الولايات المتحدة نقل جنودها جوا (من سوريا) ودمرت مخزوناتها من الأسلحة كي لا يقعوا بأيدي الأعداء في الوقت الذي تقوم به تركيا وروسيا تشكل ذلك الجزء من سوريا لنفسيهما بغياب كامل للولايات المتحدة، وعليه ننظر إلى كل ذلك ونعتقد إن كان هذا نصرا للسياسة الخارجية فأحب أن أرى كيف يمكن للخسارة أن تبدو؟"

وتابع قائلا: "كان هناك جدال حول الخروج من سوريا وهذا أمر معقد ولكن الطريقة التي تعامل (ترامب) بها في هذا الشأن، أنظر وحسب إلى الوضع مع تركيا الآن، هدد الأتراك وقال لا تدخلوا (إلى سوريا) ودخلوا، وقال سأفرض عقوبات عليكم إن دخلتم، ودخلوا وقاموا بما يريدونه، الأتراك أوقفوا عملياتهم فقط لأنهم انتهوا وحققوا أهدافهم، وترامب يعلن النصر ويقول إن كل العقوبات قد رفعت.."

وأضاف: "ما يظهره ترامب الآن للعالم عن نفسه هو أنه نمر ورقي وهو لا يعمل بأي تهديد يوجهه، العقوبات ضد تركيا كانت بلا أسنان والتهديدات ضد إيران كانت بلا أسنان والتهديدات لكوريا الشمالية كانت بلا أسنان.."