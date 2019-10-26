دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الجيش اللبناني تفاصيل الإشكال الذي شهدته منطقة البداوي في مدينة طرابلس، السبت، وأشار إلى أن عناصره أطلقوا النار في الهواء بعد إصابة 5 منهم بسبب رشق الحجارة عليهم وضربهم المفرقعات النارية من قبل معتصمين.

ونشر الجيش اللبناني بيانا أوضح فيه ما جرى في البداوي قائلا إن إشكالا وقع بين عدد من المعتصمين ومواطنين كانوا يريدون عبور إحدى الطرقات، ما أدى لتدخل قوة من الجيش.

وأشار بيان الجيش إلى أن القوة قوبلت بالرشق بالحجارة والرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة ما أسفر عن إصابة 5 من عناصره، لترد القوة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال الجيش إن الإشكال تطور بين المعتصمين وعناصره ما أدى لإطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة بعض المعتصمين.

وكانت قد تداول وسائل إعلام لبنانية ومغردون مقاطع فيديو أظهرت إطلاق نار من قبل عناصر الجيش أثناء مواجهة مع معتصمين في البداوي، وقال شهود عيان إن عدد الجرحى جراء هذه المواجهة وصل إلى 10 أحددهم في حالة حرجة.