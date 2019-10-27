نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2019

شاهد.. هكذا بدا البغدادي بعد 5 سنوات من آخر ظهور له

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، قتل في غارة أمريكية شمال غرب سوريا، السبت.

مصدر آخر مطلع على ما جرى قال لـCNN إن البغدادي على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

وكالة الاستخبارات الأمريكية وفقا لمصادر ساعدت في تحديد مكان البغدادي، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".

ترامب من جهته نشر تغريدة على صفحته بتويتر قائلا "أمر كبير للغاية قد حصل للتو"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.