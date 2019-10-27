مظاهرات لبنان.. آخر ما تداوله مغردون.. و"الحر" يرفع السرية المصرفية..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن التيار الوطني الحر في لبنان، نيته رفع السرية المصرفية لنوابه ووزرائه، الاثنين، في خطوة تأتي وسط احتجاجات يشهدها الشارع اللبناني الذي خرج بمظاهرات ضد الفساد والضرائب في البلاد.

وقال التيار الوطني الحر في بيان: "على إثر اجتماع الهيئة السياسية الذي انعقد يوم السبت الفائت، وأعلن فيه عن قرار رفع السرية المصرفية عن حسابات وزراء التيار الوطني الحر ونوابه ونائبتي رئيس التيار، سيتم الاعلان عن إنجاز الخطوات القانونية والنيابية اللازمة لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم، يوم الاثنين المقبل وامام وسائل الاعلام".

وأوضح التيار في بيانه أن ذلك يأتي "تلاقيا مع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقناعاتهم، وإنسجاما مع ما كان قام به رئيس التيار الوزير جبران باسيل منذ أكثر من سنتين برفع السرية المصرفية عن حساباته بمبادرة شخصية منه ومع ما قام به نواب التيار الوطني الحر بتقديم ثلاثة اقتراحات قوانين هي: قانون رفع السرية المصرفية، قانون رفع الحصانة عن النواب والوزراء وموظفي القطاع العام، قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة من الدولة. وسيعملون على اقرارها في مجلس النواب".

واستمر مغردون ونشطاء بتداول صور ومقاطع فيديو للمظاهرات لا يمكن لموقع CNN التأكد من مكان أو تاريخ تصويرها، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منها: