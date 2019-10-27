دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، إنها لعبت دورا مهما في "عملية قتل" أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".

جاء ذلك على لسان اللواء تحسين الخافاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، في تصريح لـCNN، حيث قال: "العمليات العراقية المشتركة لعبت دورا مهما في تقديم معلومات مهمة للجانب الأمريكي في عمليات قتل البغدادي".

وكان مصدر أمريكي مطلع على ما جرى قال لـCNN إن البغدادي على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

وكالة الاستخبارات الأمريكية وفقا لمصادر ساعدت في تحديد مكان البغدادي، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".