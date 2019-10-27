سانا: اشتباكات بين الجيش السوري وقوات تركية بريف رأس العين

ما هدف تركيا النهائي في سوريا وما الذي تحاول إنجازه؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اشتبكت قوات من الجيش السوري مع قوات تركية في منطقة ريف رأس العين، شمال سوريا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقالت الوكالة في تقريرها أن "وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة وهي أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية" وقلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى 3 كيلومترات".

وفي تقرير منفصل قالت الوكالة السورية أن "جنديا من قوات الاحتلال التركي قتل وأصيب خمسة آخرون خلال عدوانها على الأراضي السورية بريف الحسكة الشمالي الغربي"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في خطاب ألقاه، الخميس، إن بلاده ستحارب أي "إرهابيين" متبقين لم ينسحبوا من المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت انسحابها من مناطق شرق نهر الفرات في شمال سوريا.

وأشار أردوغان إلى اتفاقية بلاده مع الولايات المتحدة والتي تضمن، بمقتضاها واشنطن، انسحاب المقاتلين الأكراد، "أعطتنا الولايات المتحدة ضمانًا مكتوبًا بأن جميع الإرهابيين قد انسحبوا في نهاية فترة 120 ساعة، مساء الثلاثاء الماضي".