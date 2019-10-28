أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ذكر مصدر مطلع لـCNN أن التخلص من جثة زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، سيتم في البحر، على طريقة التخلص من بقايا زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وكان قد قال مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للأمن القومي، روبيرت أوبراين، في حوار مع قناة NBC الأمريكية إنه يتوقع أن تتبع بلاده البروتوكول ذاته الذي استخدمته بالتخلص من جثة بن لادن.

وقتل زعيم القاعدة على يد القوات الأمريكية في مهمة خاصة عام 2011 على الأراضي الباكستانية، وتم التخلص من جثته في البحر.

وكان قد أعلن ترامب عن مقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب السورية، الأحد، مشيرا إلى أن الأخير فجر نفسه بعد محاولة هروبه من القوات الأمريكية عبر أحد الأنفاق.