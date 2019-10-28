أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قُتل المتحدث باسم تنظيم داعش، أبو الحسن المهاجر، في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة حرابلس شمال سوريا، وفقا لتغريدة نشرها قائد القوات ذات الغالبية الكردية، مظلوم عبدي، عبر صفحته الرسمية على تويتر.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو جبريل، لـCNN، الإثنين، إن المهاجر قُتل في نفس اليوم الذي قُتل فيه زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي.

وكان قد أكد مسؤول عراقي لـCNN، الإثنين، أن المتحدث باسم داعش قُتل برفقة اثنين من قادة التنظيم قرب جرابلس.

وأشار مسؤول أمريكي في وقت سابق إن المهاجر قُتل غالبا لكنه لفت إلى أنه لا يستطيع تأكيد الخبر.