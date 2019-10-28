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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، أنه طلب من وزير الخزانة الأمريكي دعم إسرائيل لبناء علاقات اقتصادية مع دول الخليج.

وفي تصريحات نقلتها صفحة الخارجية الإسرائيلية عبر تويتر، قال كاتز: " طلبت من وزير الخزانة الأمريكي أن يساعد إسرائيل من أجل دعم علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج العربية".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي قائلا: "في ظل تهديدات إيران والتحالف بين امريكا وإسرائيل ودول الخليج السنية تتبلور فرصة تاريخية يجب ألا نضيعها. والهدف هو التوقيع على اتفاقية عدم الاقتتال".

وأعلنت حكومة بنيامين نتنياهو علنا أنها تعمل على التقارب مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكان قد زار نتنياهو عُمان في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي.