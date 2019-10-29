أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن خروج القوات الكردية من المناطق المحاذية للحدود يبدو أنه قد تم بالكامل، لافتا إلى أن بلاده لا تسعى للسيطرة على النفط السوري.

وقال أردوغان في كلمة له بمناسبة عيد الجمهورية، الثلاثاء: "وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها، زودتنا روسيا بمعلومات تفيد بسحب المجموعات الإرهابية من المنطقة، سنواصل محادثاتنا غدا".

وأكد الرئيس التركي أنه يجري محادثات مع الغرب وعبر عن أمله بأن تثمر هذه المحادثات عن نتائج جيدة في القريب العاجل، وأضاف قائلا عن وجود قواته في سوريا: "نحن لسنا هنا لنبقى، هدفنا الوحيد تطهير المنطقة من الإرهابيين".

وكان قد وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي على مذكرة تفاهم بشأن عملياتهما المشتركة في شمال شرق سوريا.

ووفقا للمذكرة، أُمهل الأكراد 150 ساعة للانسحاب بعمق 30 كم من الحدود التركية، على أن تشرف الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية على عملية انسحابهم من المنطقة المتفق عليها، كما ستسير موسكو وأنقرة دوريات مشتركة في منطقة بعرض 10 كم قرب الحدود التركية.

واتهم أردوغان خلال كلمته بعض الدول بالسعي للسيطرة على النفط السوري وأشار إلى أن بلاده الدولة الوحيدة التي لا تطمع بالحصول على النفط أو فرض سيطرتها في سوريا، لافتا إلى أن الهدف الأوحد لأنقرة يكمن في طرد وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة المتفق عليها.