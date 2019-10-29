بجملة "لا أحد أكبر من بلده".. الحريري يعلن تقديم استقالة حكومته لعون

ماذا قال جهاد أزعور لـCNN عن دعم صندوق النقد لاقتصاد لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، أنه وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس اللبناني، ميشال عون، وأكد أنه وصل إلى طريق مسدود.

وأكد الحريري في كلمة ألقاها، الثلاثاء، أنه حاول الوصول إلى مخرج يرضي المتظاهرين من هذه الأزمة لكنه وصل إلى طريق مسدود، لذلك قرر تقديم استقالته.

وقال رئيس الوزراء اللبناني: "سأذهب إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة تجاوبا مع الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع".

وأضاف الحريري قائلا: "لكل الشركاء في الحياة السياسية مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي لبنان وننهض بالاقتصاد فهناك فرصة جدية يجب ألا تضيع".

وتابع رئيس الوزراء اللبناني قائلا: "أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين"، وختم كلمته بجملة قال فيها: "تأتي المناصب وتذهب لكن المهم كرامة وسلامة البلد، لا أحد أكبر من بلده".

وينتظر الشارع اللبناني الذي انتفض منذ 13 يوما قبو عون لاستقالة حكومة الحريري، خلال الساعات المقبلة، إذ يطالب المتظاهرون برحيل الطبقة السياسية برمتها.