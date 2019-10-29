محمد بن سلمان يهنئ ترامب على نجاح مهمة "تقديم البغدادي للعدالة"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال البيت الأبيض في بيان، مساء الاثنين، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، الاثنين، على نجاح المهمة الأمريكية في "تقديم مؤسس داعش وزعيمها أبو بكر البغدادي إلى العدالة".

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي، شكر محمد بن سلمان على "الشراكة القوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة"، كما ناقش الطرفان "القضايا الإقليمية والثنائية الحاسمة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب في سوريا، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الكردية مقتل أبو الحسن المهاجر مساعد البغدادي والمتحدث باسم داعش في عملية أخرى.