دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق لها على عملية مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، ثمنت وزارة الخارجية السعودية جهود الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على قائد التنظيم.

وقال مصدر مسؤول في الخارجية السعودية في بيان صدر الإثنين، إن حكومة المملكة تابعت إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول نجاح جهود ملاحقة البغدادي والقضاء عليه.

وأشارت المملكة إلى أنها "تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب جرائم وفظائع تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول"، ومن ضمنها السعودية.

وأكد المصدر المسؤول على أن بلاده ستواصل جهودها في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره "الإجرامي" مع حلفائها وعلى رأسهم أمريكا.

وكان قد أعلن ترامب، الأحد، عن مقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب السورية، مشيرا إلى أن زعيم التنظيم فجر الحزام الناسف بنفسه بعد أن كان يحاول الفرار من القوات الأمريكية عبر أحد الأنفاق.