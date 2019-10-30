أردوغان: أي دولة غير تركيا تدعي انشغالها بالإنسان في سوريا هي "كاذبة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أي دولة غير تركيا تدّعي أن ما يشغلها في المسألة السورية هو حقوق الإنسان وأرواح الأبرياء ومستقبل الشعب فهي "كاذبة" على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية "عندما تنظر إلى سوريا فتركيا الدولة الوحيدة التي ترى الإنسان وروابط الأخوة وليس النفط أو النفوذ".

وأضاف: "في الأسبوعين الأخيرين تبين مرة أخرى أن الهدف الأساسي لجميع المهتمين بسوريا، باستثناءنا، هو السيطرة على الموارد النفطية. المفهوم البدائي، الذي يعتبر قطرة النفط أكثر قيمة من قطرة دم، يتجلى أمامنا عاريا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "سوريا أصبحت على وجه خاص ميدانًا للصراع ومادة للمساومة بين القوات التي لديها أطماع حول المنطقة.. أينما نذهب، أبصارنا تتوجه إلى قلوب الناس فقط، وليس للثروات على باطن الأرض أو ظاهرها".