إحداها خلال تواجده بالسعودية.. كم مرة انحلت حكومات سعد الحريري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الثلاثاء، استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية استجابة لمطالب المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع مدن لبنانية عدة على مدار 13 يوما، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تنحل بها حكومة الحريري، فكيف كانت المرات السابقة؟

استقالة بعد "سقوط النصاب"

كلف الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، الحريري بتشكيل أول حكومة برئاسته، وكان ذلك في يونيو/حزيران من عام 2009، ورغم العقبات التي وضعتها أمامه بعض الأحزاب واعتذاره عن تشكيل الحكومة، نجح الحريري أخيرا بتشكيل حكومته في نوفمبر/تشرين ثاني من نفس العام.

ونتيجة للخلاف الذي أثير بسبب أزمة "شهود الزور" في قضية اغتيال رفيق الحريري، من قبل بعض الأحزاب ومنها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، قدم 11 وزيرا استقالته من حكومة الحريري لتعتبر مستقيلة بعد سقوط النصاب عنها.

من السعودية

قام الرئيس اللبناني ميشال عون بتكليف الحريري بتشكيل الحكومة في لبنان نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2016، وقد أعلن عن تشكيل الحكومة بعد ذلك بـ40 يوما.

وبقي رئيسا للحكومة حتى نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2017، حين أجرى زيارة إلى السعودية أعلن خلالها في كلمة متلفزة استقالته بشكل مفاجئ من رئاسة الحكومة وشن هجوما لاذعا على حزب الله والنفوذ الإيراني في الدول العربية.

ورفض عون قبول استقالة الجريري حتى يعود إلى لبنان، وذلك بعد مرور 12 يوما على احتجازه، واعتبر استقالته بهذه الطريقة "اعتداء على استقلال لبنان".

وأثارت طريقة استقالة الحريري حالة من الصدمة في الأوساط اللبنانية وحول العالم، وأثير الكثير من الجدل والروايات حول استقالته المفاجئة، قبل أن يعود مجددا إلى لبنان من السعودية عبر فرنسا في أواخر نوفمبر/تشرين ثاني، أعلن تريثه عن اتخاذ قرار الاستقالة ليواصل مهامه كرئيس الحكومة.

استجابة للشعب

شهدت عدة مدن لبنانية مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط النظام ورحيل الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، في 17 أكتوبر/تشرين أول.

وظهر الحريري بعد اندلاع الاحتجاجات بأيام قليلة ليمهل حكومته 72 ساعة لإيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة، وقدم بعد نهاية المهلة ورقة شملت حزمة إصلاحات لم ترض الشارع اللبناني الذي أصر على مطالبه.

وبعد محاولات منه لتصحيح الأوضاع وتدارك ما يمكن تداركه، قال الحريري إنه وصل إلى "طريق مسدود" ليعلن استقالة حكومته الثلاثاء في كلمة مقتضبة ألقاها من بيت الوسط في بيروت.