دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من ساحة التحرير في العاصمة العراقية، بغداد، تظهر جانبا من المظاهرات التي تشهدها عدد من المدن العراقية والتي أودت بحياة 82 شخصا وإصابة 3700 آخرين، حتى مساء الثلاثاء.

ويظهر في مقاطع الفيديو المتداولة والتي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها امتلاء ساحة التحرير وشوارع محيطة بها بالمتظاهرين المنددين بما آلت إليه الأوضاع في البلاد من البطالة والفساد ونقص الخدمات الأساسية.

ويبرز موقف الصدر، الذي يقود أقوى تحالف بين الأحزاب، رئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي، للاستقالة استجابة لمطالب المتظاهرين وموجهة دعوة لمنظمة "بدر" ثاني أكبر حزب للتعاون معه "فورا" لإجراء تصويت "عدم ثقة" ضد الحكومة الحالية ورئيسها.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما تداوله نشطاء حول مظاهرات ساحة التحرير: