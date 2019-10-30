دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت بولا يعقوبيان، عضو البرلمان اللبناني، إن هناك ما وصفته بـ"مافيا واحدة" متشبثة في السلطة وتحكم لبنان، مؤكدة في الوقت ذاته على أنه لا يمكن لأي أحد أن يوقف المظاهرات التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في مقابلة ليعقوبيان مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN قبل إعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري استقالته: "تهديد الناس في الشارع بأن الانهيار قريب، على كل حال قبل 17 أكتوبر كان الأمر هو ذاته وأزمة الدولار الأمر الذي لم يحدث من قبل في لبنان وكان هناك مشكلة اقتصادية حقيقية، هذه المظاهرات ليست فقط من أجل ضرائب واتساب هي محصلة كل شيء وبالأخص الوضع الاقتصادي المظلم الذي تسبب به هؤلاء السياسيون ودماهم.."

وأضافت يعقوبيان: "هناك 5 أو 6 ممن يسمون زعماء، زعماء طائفيون يقومون بإدارة الدولة ويديرون كل شيء، كنت أسميهم مافيا واحدة كبيرة، وكان الناس يقولون لي: لا هناك اختلافات وهذا الشخص مختلف عن ذلك الشخص وهذا الشخص يحاول والشخص الآخر لا يسمح له بأداء سياساته الإصلاحية.."

وتابعت قائلة: "اليوم، أعتقد أن كل الأقنعة سقطت ويمكننا رؤية أن مافيا واحدة متشبثين بالسلطة ولا يريدون المغادرة ولا يريدون الاستقالة وإن كان الجميع في الشارع يدعونهم للاستقالة، هم يديرون الدولة وهم مسؤولون عن كل شيء يحدث في الو قت الحالي.."