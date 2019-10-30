فيديو تهجم على مهرج في السعودية يُغضب تركي آل الشيخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو على صفحته بتويتر، يظهر فيه قيام شخص بالتهجم وإعاقة مهرج خلال فعاليان موسم الرياض.

تركي آل الشيخ قال في تعليق على الفيديو: "عرفتو لما نقول فيه ناس ما تستحي.. هذا نموذج.. وسيتم اتخاذ الاجراء النظامي معه".

موسم الرياض الذي فاجأ العديد من المراقبين سواء من ناحية التنظيم وبالأخص حجم الإقبال الكبير دفع، في حين افتتحت فقط 6 مناطق من أصل 12 منطقة، وفقا للهيئة العامة للترفيه.

إحدى أبرز الفعاليات كانت سباق الألوان الذي أقيم، السبت إذ وبحسب ما نقله موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، حققت الفعالية رقماً قياسياً بمشاركة 20 ألف شخص، مما جعله "السباق الأكثر مشاركة في الشرق الأوسط".