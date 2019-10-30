فراغ سياسي بعد استقالة الحريري.. إلى أين يتجه لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كذب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأربعاء، تصريحات نقلها له أحد المواقع عن لسانه حول استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وخطورة هذه الخطوة على مصر.

وقال ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن التصريحات المنسوبة له "ملفقة" وأكد أنه سيقاضي الموقع الذي نشرها، مؤكدا أنه قال فقط إن استقالة الحريري "مصيبة" لأنه ستأخذ لبنان إلى المجهول.

وتضمنت التصريحات التي نقلها الموقع وصف ساويرس استقالة رئيس الحكومة اللبناني بـ"المصيبة" بالإضافة إلى جملة جاء فيها: "مصر باتت مهددة بثورة".

وكان قد أعلن الحريري استقالة حكومته، الثلاثاء، استجابة لمطالب المتظاهرين الذين ملأوا ساحات عدة مدن لبنانية مطالبين بإسقاط النظام واستقالة الحكومة.

يذكر أن ساويرس كان قد تعرض لهجوم لاذع في بداية الاحتجاجات في لبنان بعد أن نشر "نكتة" اعتبرها البعض مسيئة للعنصر النسائي في الحراك اللبناني.